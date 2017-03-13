У православних почався третій тиждень Великого посту

У православних християн почався третій тиждень Великого посту, неділю якого, цього року 19 березня - присвячено Хресту Господньому.

Православна Церква у ці дні нагадує віруючим про страждання і смерть Іісуса Христа, щоб зміцнити тих, хто постить і надати можливість глибше зрозуміти сенс утримання.

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон" , поклоніння Животворящому Хресту починається у суботу, 18 березня. У всіх церквах Хрест виносять на середину храму під спів тропаря: «Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо».

Неділя,19 березня, і наступний тиждень (седмиця) називаються Хрестопоклонними. Поклоніння Хресту триває до п'ятниці, 24 березня, коли його повертають у вівтар.

Хрест – символ спокутної смерті Христа, також це символ Воскресіння, що відкрило шлях до раю усім, хто готовий слідувати за Господом.

Частини Хреста, на якому був розп'ятий Спаситель, збереглися у афонських монастирях Ватопед, Діонісіат, Зограф, Каракал, Філофей, Симонопетра, Пантократор, Ставроникита, Григориат, Эсфигмен та у монастирі Святого Павла.

В обителі Ксиропотам знаходиться найбільша у світі частка Хреста з отвором від цвяха і ще один фрагмент святині.

У Великій лаврі фрагменти святині знаходяться у хресті, який святому Афанасію подарував грецький імператор Никифор Фока. Хрест, інкрустований коштовними каменями і зберігається у золотому ковчезі.

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", на третьому тижні Великого посту, цього року, 18 березня - батьківська субота. У цей день в усіх храмах лунають молитви за померлих, у яких Церква просить, щоб Господь простив їм гріхи і воскресив у життя вічне. Читаються молитви про прощення "вольных и невольных прегрешений верою преставившихся человек и вечном их упокоении со святыми".

"Померлим молитва потрібна більше, ніж живим, бо для живих ще є надія каяття. І Бог хоче, щоб були люди, які просять Його про покійних, бо остаточний Суд ще не відбувся", - говорив великий афонський подвижник преподобний Паїсій Святогорець.