Збитий трамваєм львів'янин відсудив понад 70 тисяч гривень

Львів’янин, якого збив трамвай на пішохідному переході, відсудив у ЛКП «Львівелектротранс» 35 тис. грн моральної шкоди та ще понад 35 тис. у страхової компанії, яка застрахувала трамвай, який вчинив ДТП. Як повідомляє zaxid.net, такий вирок виніс Франківський суд Львова 6 березня.

У вироку зазначено, що постраждалий переходив дорогу на нерегульованому переході на вул. Городоцькій, 169, водій трамвая порушив правила дорожнього руху та спричинив ДТП. Унаслідок зіткнення пішохід отримав перелом лобної кістки з переходом на основу черепа, а також перелом кісток носа та верхньої щелепи.

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У судовому засіданні водій визнав провину повністю та пояснив, що не помітив пішохода. Трамвай «КТ4СУ», за кермом якого був водій, є застрахованим ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес», з якої стягнули понад 35 тис. грн матеріальної шкоди.

Ще 35 тис. грн суд стягнув з ЛКП «Львівелектротранс» за відшкодування моральної шкоди. Водія трамвая, який вчинив ДТП, засудили до двох років позбавлення волі умовно.