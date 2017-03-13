У Харкові обговорювали роль жінок у просуванні реформ в Україні

11 березня, у Харкові відбувся медійний марафон «Роль жінок у просуванні реформ в Україні» ініційований Національним Демократичним Інститутом (НДІ) в Україні у партнерстві з Харківською ОДА.

Події в рамках медійного марафону було присвячено ключовій ролі, що відіграють жінки у процесах реформ на різних рівнях. Обговорювались також шляхи подолання негативних гендерних стереотипів у ЗМІ, адже вони залишаються однією з ключових перепон для збільшення політичної участі жінок в Україні. Зокрема, Світлана Войцеховська, народна депутатка України, членкиня МФО "Рівні можливості" зазначила, що задля досягнення зрушень у сфері гендерної рівності, ми мусимо об'єднати зусилля, працювати разом. Вона також підкреслила, що жінкам для реалізації їх потенціалу в політиці потрібні рівні права та рівні можливості. У рамках події було проведено панельні дискусії за участі місцевих депутатів, громадських активістів, експертів та представників міжнародних організацій і державних структур, під час яких обговорювалась роль жінок у відбудові нової європейської України та їх можливостей у процесі децентралізації. Олена Єна, директорка програми НДІ «Жінки-Лідери» додала: “Сьогодні говоримо про ключову роль жінок у формуванні та впровадженні порядку денного реформ. Реформа державного управління, децентралізація - важливі та важкі напрямки, і саме жінки пропонують ефективні рішення для їх реалізації”.

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Окрему увагу учасники круглого столу приділили гендерним аспектам ринку праці в Україні. Олександр Чумак, Голова Асоціації приватних роботодавців резюмував, що необхідно знаходити і впроваджувати такі механізми, в тому числі і європейські, що надають жінкам доступ до органів влади; повинна проводитися широка просвітницька робота, щоб більше жінок потрапляли до місцевих органів влади; необхідно прийняти відповідне законодавство для впровадження гендерної квоти при формуванні виборчих списків.

Ольга Юськевич, радниця заступника голови Національної Поліції начальника ГУНП у м. Києві у контексті різних можливостей для жінок і чоловіків в Україні зазначила: «Відкритим залишається питання рівних професійних та кар’єрних можливостей для жінок, які працюють чи мають бажання працювати у правоохоронних органах. Вперше жінки почали працювати в поліції трохи більше ніж сто років тому. За цей час поліціянтки проявили себе як кваліфіковані співробітниці, які не гірше за чоловіків захищають правопорядок».

Медійний марафон «Роль жінок у просуванні реформ в Україні» продемонстрував високий рівень зацікавленості у гендерних аспектах розвитку сучасної України та важливу роль жінок як ініціаторів та провідників змін у державному, громадському та медійному секторах України. Дізнатися деталі та долучитися до проекту можна на сайті «Жінки – це 50% успіху України».