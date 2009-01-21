Поїзд Москва – Знам’янка збив двох рибалок

У вівторок близько 7.00 у Золотоніському районі Черкаської області загинули двоє чоловіків, яких збив потяг „Москва – Знам’янка”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, це були рибалки, які рухалися залізничною колією в одному напрямку з потягом.

Тіла загиблих доставлені до лікарні у Черкасах. Рух потяга затримувався на 20 хвилин. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.