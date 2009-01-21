Поїзд Москва – Знам’янка збив двох рибалок
10:23, 21 січня 2009Суспільство
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Трагедія у Черкаській області
У вівторок близько 7.00 у Золотоніському районі Черкаської області загинули двоє чоловіків, яких збив потяг „Москва – Знам’янка”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, це були рибалки, які рухалися залізничною колією в одному напрямку з потягом.
Тіла загиблих доставлені до лікарні у Черкасах. Рух потяга затримувався на 20 хвилин. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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