Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні курс купівлі-продажу долара в комерційних банках столиці становить у середньому 7,90/8,36 грн., євро – 10,25/11,00 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені такі курси гривні до долара і євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,40 грн., євро – 10,10/10,90 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,90/8,20 грн., євро – 10,20/10,70 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 8,00/8,50 грн., євро – 10,33/11,13 грн.;

«Хрещатик» (головний офіс): долар США – 7,60/8,25 грн., євро – 10,00/10,90 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,00/8,45 грн., євро – 10,60/11,40 грн.;

Офіційний курс гривні по відношенню до долара на сьогодні не змінився і становить 7,70 грн./дол. США, щодо євро знизився до 9,9561 грн.