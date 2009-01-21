Обама зміцнив долар

Істотне зміцнення позицій долара США відбулося минулого вівторка на світових валютних майданчиках, що численні аналітики пов`язують зі вступом на посаду президента Сполучених Штатів Барака ОБАМИ, повідомляє ІТАР-ТАСС.

О 00:03 мск сьогодні за один євро давали 1,2889 дол. Таким чином, євро знецінився за 24 години щодо долара на 1,59%.

Одночасно обмінний курс англійського фунта стерлінгів упав минулого вівторка щодо долара США до найнижчого рівня за останні 8 років.

Нагадаємо, вчора Барак ОБАМА склав присягу й став 44-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Президентську присягу в Б.ОБАМИ прийняв голова Верховного суду США Джон РОБЕРТС.

Б.ОБАМА є першим в історії США афроамериканцем, який став президентом США. Після складання присяги Б.ОБАМА виступив із традиційною інавгураційною промовою - першою промовою його президентства.

Вчорашня церемонія є 56-ю урочистою церемонією інавгурації американських президентів, які в історії США вступали на посаду 68 разів, зокрема після смерті або відставки своїх попередників на посаді глави Білого дому