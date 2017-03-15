У МЗС розповіли про численні випадки торгівлі людьми і рабства на окупованих територіях Донбасу

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей фіксуються численні випадки торгівлі людьми і навіть рабства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця під час відкритих дебатів Ради безпеки ООН в Нью-Йорку на тему: «Торгівля людьми в умовах конфліктів: примусова праця, рабство та інші аналогічні практики».

«Три роки російської агресії проти України призвели до збільшення ризиків, пов'язаних з торгівлею людьми в Україні. Ми також бачимо численні випадки торгівлі людьми та примусової праці - і навіть рабства - в окремих районах Донецької і Луганської областей, які перебувають поза контролем українського уряду», - заявив заступник міністра.

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Кислиця підкреслив, що Україна рішуче підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на протидію й запобігання повного спектру порушень прав людини і зловживань в умовах збройних конфліктів і в постконфліктних ситуаціях. Україна рішуче виступає за викорінення торгівлі людьми, і боротьба проти цього жахливого явища є серед пріоритетів діяльності українського уряду в галузі прав людини.

Представник України привернув увагу до того, що 400 кілометрів державного кордону з Російською Федерацією знаходяться поза контролем України і широко використовуються для постачання зброї, боєприпасів і бойовиків до зони конфлікту, причому жертви і злочинці торгівлі людьми також переміщаються через цю неконтрольовану ділянку кордону.

"Крім цього, Росія є єдиною державою-членом Ради Європи, яка не ратифікувала Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми", - додав Кислиця.

Серед головних доповідачів відкритих дебатів був генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У дебатах взяли участь понад 70 делегацій.