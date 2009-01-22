Росія знизила прогноз щодо свого ВВП

Міністерство економічного розвитку Росії суттєво знизило прогноз щодо ВВП в 2009 році та обсягу промислового виробництва в РФ у зв`язку із зниженням прогнозної ціни на нафту і глобальною економічною кризою.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій КЛЕПАЧ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія».

"Зниження ВВП в 2009 році складе 0,2%, промвиробництво знизиться на 5,7%", - сказав А.КЛЕПАЧ.

Повідомляється, що в попередньому прогнозі планувалося зростання ВВП в 2009 році на 2,4% і зниження промвиробництва на 3,2%.

Новий прогноз передбачає також зниження інвестицій в основний капітал на 1,7% замість 1,4% зростання у колишньому варіанті. Мінекономрозвитку очікує також значного спаду експорту (на 43%) і скорочення імпорту (на 16%), які всі останні роки зростали в середньому на третину щорічно.

Попередній базовий варіант прогнозу соціально-економічного розвитку РФ базувався на ціні 50 дол. за барель російської нафти.

Після новорічних канікул Мінекономрозвитку РФ було дане доручення підготувати ще один можливий сценарій – за ціною 41 дол. за барель, який був схвалений на засіданні президії уряду 19 січня.