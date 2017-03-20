У православних християн почався Хрестопоклонний тиждень – середина Великого посту

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", до 24 березня в усіх храмах Хрест винесено з вівтаря, щоб нагадати віруючим про страждання і смерть Господа і зміцнити до продовження посту.

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Поклоняючись Животворящому Хресту, промовляють: «Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо».

На Афоні на висоті 2033 метра споруджений Хрест Господній. З висоти Святої Гори видно, що чернеча республіка має форму хреста.

Історія Хрестопоклонної седмиці починається у 614 році, коли перський цар Хосрой II захопив Єрусалим і забрав Господній Хрест, знайдений у IV столітті рівноапостольною царицею Оленою. 6 березня 631 року після перемоги візантійського імператора Іраклія I над персами, Животворящий Хрест був повернений в Єрусалим, на честь чого відбулися урочистості. Свято на честь Хреста Господнього закріпилося за третьою неділею Великого посту.

У давнину з другої половини Великого посту починалася підготовка до таїнства Хрещення на свято Пасхи Христової. У пам'ять про це, починаючи з середи, 22 березня, на кожній літургії Передосвячених Дарів читається єктенія «За тих, хто що готуються до просвічення».

22 березня (цього року богослужіння переноситься на 21 березня) Православна Церква святкує день 40 Севастійських мучеників - на честь воїнів, які у IV столітті прийняли смерть за Христа. За традицією, цього дня печуть жайворонків, які символізують душі мучеників, які летять до Бога.

26 березня - пам'ять преподобного Іоанна Лествичника - великого подвижника і автора "Ліствиці".