На приватному городі на Львівщині виявили 17-метрову яму з нафтою (відео)

У невеликому містечку Борислав на Львівщині місцеві жителі живуть, як арабські шейхи.

І все через нафту, немов джерельна вода, вона б'є прямо з-під землі.

Саме тут, на площі в 37 квадратних кілометрів, на початку 20-го століття добували 5% від усього світового обсягу виробленої нафти.

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Прірва з чорною рідиною на городі пані Лещенко утворилася вночі.

Жінка каже: яму помітила вранці і дуже злякалася – до будинку лише кілька кроків і провалитися в дірку міг хто завгодно.