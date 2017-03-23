На приватному городі на Львівщині виявили 17-метрову яму з нафтою (відео)
02:11, 23 березня 2017Суспільство
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На початку 20-го століття тут добували 5% від усього світового обсягу виробленої нафти.
Прірва з чорною рідиною на городі пані Лещенко утворилася вночі / скріншот
У невеликому містечку Борислав на Львівщині місцеві жителі живуть, як арабські шейхи.
І все через нафту, немов джерельна вода, вона б'є прямо з-під землі.
Саме тут, на площі в 37 квадратних кілометрів, на початку 20-го століття добували 5% від усього світового обсягу виробленої нафти.
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Прірва з чорною рідиною на городі пані Лещенко утворилася вночі.
Жінка каже: яму помітила вранці і дуже злякалася – до будинку лише кілька кроків і провалитися в дірку міг хто завгодно.
Але городі жительки містечка Борислав утворився нафтової яр
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