Польські вузи кличуть українських студентів

В грудні цього року керівництво польського міста Вроцлав розпочне рекламну кампанію на Західній Україні з метою привернути до навчальних закладів Вроцлава нових студентів.

"Кількість учнів у вроцлавських школах систематично знижується. Хочемо, щоб нестачу частково заповнили студенти зі Сходу. Будемо їх переконувати в тому, що Вроцлав фантастичне місто, в якому варто навчатися", - сказав УНІАН міський голова Вроцлава і автор проекту Рафал ДУТКІЄВИЧ.

Це перша подібна кампанія у Польщі. До цього часу ще жодне місто не шукало студентів, рекламуючи себе на вулицях закордонних міст. Акція проходитиме впродовж грудня у дев’яти містах Західної України - Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Кам’янець-Подільському, Ужгороді.

Буде встановлено більше 200 біг-бордів, які запрошуватимуть до навчання до Вроцлава. Як розповідають організатори акції, обрано ті міста, в яких мешкає найбільша кількість тих, хто знає польську мову. Рекламна площа буде орендована у тих місцях, де найчастіше можна зустріти молодих людей, - поблизу торгових центрів та українських вузів.

Про умови вступу до вроцлавських навчальних закладів та про саме місто майбутні студенти дізнаються з інтернет-сторінки "Тепер Вроцлав", яка в українській версії буде доступна за кілька тижнів. На сторінці можна довідатися також про умови, за яких можна отримати стипендію і безкоштовний курс польської мови.

Організатори кампанії планують також зустрічі з молодими українцями, яких співробітники вроцлавського магістрату будуть заохочувати до приїзду в Польщу.

"Кампанія спрямована до зацікавлених навчанням в усіх вузах Вроцлава. Представники місцевої влади не приховують, що найбільше хочуть зацікавити тих, які б вивчали точні науки", - зазначив Р.ДУТКІЄВИЧ. За його словами, якщо акція в Україні пройде успішно, місто планує організувати щось подібне в Азії.