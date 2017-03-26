В Одесі пікетували Генконсульство Білорусі в знак протесту проти репресій

Активісти сьогодні пікетували Генеральне консульство Республіки Білорусь в Одесі на знак протесту проти репресій білоруського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків людей зібралися у неділю ввечері біля будівлі Генконсульства у Лермонтовському провулку.

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Учасники акції, серед яких відомі в місті євромайданівці, тримали плакати: «За вашу і нашу свободу» та інші.

Пікетувальники прикріпили до одягу стрічки національних кольорів Білорусі, деякі пов'язали на плечі синьо-жовті полотнища, а також тримали маленькі прапорці України.

Активісти висловили протест проти арешту мирних громадян у Білорусі, а також заявили, що «Україна – з Білоруссю». Люди скандували: «Свободу – білорусам!», «Живи, Білорусь!», «Лукашенко, Янукович, нари будуть поруч!».

Як зазначив активіст Сергій Стерненко, зараз народ у Білорусі перебуває в ситуації, що аналогічна тій, яка була в Україні до Революції гідності.

«Я не можу уявити, щоб зараз в Україні ми зібралися на мирну акцію з нагоди Дня незалежності України, а поліція нас розігнала, застосувавши фізичну силу - те, що зараз відбувається у Білорусі», - сказав Стерненко.

Він додав, що білоруський і український народи – «більше брати, ніж з північним сусідом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві також кілька десятків людей з плакатами прийшли під посольство Білорусі, щоб підтримати затриманих напередодні в Мінську.

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25 березня в Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції. Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, відбулися масові затримання учасників акції.

Європейський Союз піддав критиці дії влади в Білорусі і закликав негайно звільнити затриманих у Мінську громадян. У посольстві США в Білорусі також закликали білоруську владу звільнити всіх людей, які були затримані під час демонстрації.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.