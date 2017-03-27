На Одещині військовий вкрав та намагався продати запчастини від броньованої техніки

На Одещині начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин викрили на розкраданні майна. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки.

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«Обладнання, яке містить понад шість з половиною кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.