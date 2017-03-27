Мешканці Львівщини відмовились від будівництва сміттєпереробного заводу по сусідству

Сьогодні, 27 березня, очільник Львова Андрій Садовий, розповів про те, як просувається справа з ділянкою під сміттєпереробний завод у селі Добряни.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР,як повідомляє "Справжня варта".

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"Наразі ми отримали листа, що є ділянка за межами населеного пункту Добряни. В п’ятницю виїхала наша група туди. Що там було на місці – ви бачили. Настрій мешканців протестний. Тобто, без спільної погодженої позиції, без пропозиції ділянки, яка може бути готова і буде сприйматись мешканцями, це важко зробити", – заявив Андрій Іванович.

"Має бути пропозиція не така, яку ми отримали по Добрянах. Настрій людей дуже-дуже негативний", - запевнив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Самбора висловила готовність допомогти Львову у розв’язанні сміттєвої кризи.