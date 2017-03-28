Transparency International засудили тиск СБУ на бізнес у сфері відкритих даних

TI Україна проти вибіркового тиску на бізнес у сфері відкритих даних та виступає за відкриття реєстрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Transparency International Україна.

Читайте такожМін’юст відкриє всі свої реєстри для НАЗК

«Зважаючи на останні події стосовно тиску правоохоронних органів на бізнес у сфері відкритих даних, представництво міжнародної антикорупційної організації Transparency International Україна заявляє, що вважає неприпустимим вибірковий підхід правоохоронних органів до бізнесу та пропонує збільшити число та якість відкритих реєстрів. Тиск СБУ на бізнес у сфері відкритих даних спричинив хвилю обурення серед журналістів-розслідувачів та громадських антикорупціонерів, для яких робота з відкритими даними є професійною необхідністю. Замість того, аби розширити кількість та якість наповнення відкритих реєстрів та привести їх у відповідність до закону, або захистити закриті за законом дані, держава вирішила боротися з окремими представниками бізнесу, який надає послуги зі збору відкритих даних», - йдеться у заяві ТІ Україна.

На думку виконавчого директора Тransparency Іnternational Україна Ярослава Юрчишина, СБУ слід боротися з джерелом проблеми, а не з її наслідками: «Ми відстоюємо два підходи. Перший – це забезпечити захист закритих реєстрів та боротися з їх нелегальним продажем. Другий – максимально відкрити всі дозволені законом реєстри, до яких є високий суспільний інтерес. Наприклад, у Великій Британії діє публічний безкоштовний реєстр компаній, де зібрана вся інформація про їх історію, звіти, працівників тощо. В Україні ж досі не надано у безкоштовний публічних доступ дані про кінцевих бенефіціарів та засновників компаній в автоматизованому реєстрі Мінюсту (АРІ)».

За законом України «Про доступ до публічної інформації» у разі високого суспільного інтересу (великої кількості запитів) розпорядник інформації може оприлюднювати набір додаткових неконфіденційних даних.

ТІ Україна пропонує зосередитися на вдосконаленні реєстрів та приведенні їх у відповідність до закону та припинити вибірковий тиск на бізнес.