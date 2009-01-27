Долар на міжбанку втримався на вчорашньому рівні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України американська валюта зберегла вчорашній рівень цін. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги доларом США відкрилися котируваннями 8,035/8,165 грн., до 11:00 звузився спред 8,05/8,14 грн., і до 12:00 котирування встановилися на значеннях 8,085/8,140 грн. До закриття цінові рівні впали до 8,03/8,055 грн.

Нацбанк о 16.50 вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,70/7,80 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,239/0,246 грн., а до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,240/0,246 грн., і до 12:00 встановилися на рівні 0,242/0,246 грн. До закриття торгів ціни знизилися до 0,240/0,244 грн. У Росії курс долар-рубель знову зріс і становив 33,01 (+0,1100) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3140/1,3325 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,626/10,828 грн., і до 12:00 ціни звузилися до рівня 10,7105/10,8135 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 10,596/10,659 грн.