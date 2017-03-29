В Одеській області правоохоронці затримали 41 нелегала з В'єтнаму

В Одеській області правоохоронці сьогодні, 29 березня, затримали 41 незаконного мігранта з В'єтнаму, у яких не було при собі документів, що підтверджують законність перебування в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, у середу співробітники прокуратури спільно з співробітниками Овідіопольського відділу поліції та прикордонниками провели обшуки за місцями можливого проживання незаконних мігрантів.

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«Під час обшуків правоохоронці виявили за двома адресами – в двох приватних будинках – 41 громадянина В'єтнаму без документів, що підтверджують законність перебування на території України», - повідомили в прес-службі.

Уточнюється, що в'єтнамці проживали у двох приватних будинках, де спали на матрацах на підлозі.

Зазначається, що Іллічівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Як уточнили в прокуратурі, зараз всіх затриманих доставлено в міграційну службу, де з'ясовуються обставини, за яких кожен з іноземців перетнув кордон, вивчаються наявні в них документи тощо

«Рішення прийматиметься по кожній людині окремо», - повідомили в прокуратурі.

Представник відомства уточнив, що перевіряється інформація про можливу роботу затриманих у нелегальних швейних цехах, на промринку «7-й кілометр» тощо.

Як уточнили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, відповідні заходи проводяться в населених пунктах Овідіопольського району Одеської області.

«Затримані сьогодні громадяни В'єтнаму перебувають в Україні незаконно. В даний час тривають слідчі дії», - зазначили в управлінні.