Яценюк заявляє, що Пенсійний фонд - банкрут

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Пенсійний фонд на сьогодні – банкрут.

Про це він сказав під час чат-конференції.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «якби не прямі дотації з держбюджету, то Пенсійний фонд просто б не виплачував пенсії». При цьому А.ЯЦЕНЮК заявив, що пенсії останнього місяця виплачені “за рахунок емісії НБУ і розміщення облігацій Мінфіну у фінансування Пенсійного фонду”.

За його словами, у 2004 році перед президентськими виборами, коли була запроваджена так звана доплата до пенсій, це стало першим кроком «до розвалу пенсійної системи».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що на сьогодні людей, які сплачують відрахування до Пенсійного фонду, набагато менше, ніж тих, які мають отримувати пенсії. За його словами, в такій ситуації «немає іншого виходу, як змінювати пенсійний вік».

А.ЯЦЕНЮК виступає за запровадження змішаної системи пенсійного забезпечення.