В Одесі у зв'язку з проведенням Гуморини поліція посилила заходи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Сергій Махотін.

Він зазначив, що 1-2 квітня в Одесі проводитиметься свято «Гуморина-2017».

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«Для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки в місцях проведення масових заходів буде залучено додаткову кількість співробітників ГУ НП в Одеській області, а також Національної гвардії та патрульної поліції. Додатково буде залучено близько 400 правоохоронців», - повідомив Махотін.

Також, за його словами, в місцях проведення масових заходів буде заборонено торгівлю спиртними напоями, пивом та слабоалкогольними напоями, а також будь-якими напоями у скляній тарі.

«Попереджено всі торгові точки, у разі використання ними газових балонів - вони будуть негайно евакуйовані, а їхні власники оштрафовані», - додав Махотін.

Також на період проведення «Гуморини-2017» в центральній частині міста буде обмежено рух транспортних засобів. Автомобілі, що заважають руху, будуть відразу забиратися на штраф-майданчик, проїзд вантажних машин у центр міста буде заборонено. Наголошується, що ці заходи пов'язані з метою запобігання таким терактам, що мали місце в кількох містах Європи, коли вантажівки в'їжджали в натовп людей.

Крім того, завтра також відбудеться футбольний матч між командами «Чорноморець» (Одеса) та «Олімпік» (Донецьк), у зв'язку з чим під посиленим контролем буде частина міста, прилегла до Центрального парку культури і відпочинку, де розташований стадіон «Чорноморець».

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Як повідомила на прес-конференції керівник прес-служби патрульної поліції Одеси Алла Марченко, 1 квітня патрулювати вулиці Одеси будуть 120 співробітників патрульного батальйону поліції, ще 100 патрульних нестимуть службу безпосередньо в Приморському районі – в місцях масового скупчення людей через проведення Гуморини.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі після трирічної перерви влада планує провести масштабну Гуморину. У 2014 році її скасували у зв'язку з 40-денною жалобою, оголошеною за Героям Небесної Сотні, в 2015 р. - у зв'язку з військовими діями на сході країни, в 2016 свято відбулося в урізаному форматі, в тому числі без карнавальної ходи, як зазначалося у зв’язку з «несвоєчасністю такого свята».

Довідка УНІАН. Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України та Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 1980-х.