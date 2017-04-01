Новий рекорд України – в Одесі з рукавичок виклали смайл площею 40 квадратних метрів

В Одесі сьогодні встановлено новий рекорд України - з яскраво-помаранчевих робочих рукавичок виклали смайл площею близько 40 квадратних метрів

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася сьогодні у парку Перемоги в рамках Гуморини.

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Рекорд офіційно зареєстровано представником Книги рекордів України. На церемонію зібралися сотні людей.

Як пояснила УНІАН співорганізатор заходу Віолетта Велієва, діаметр смайла перевищив 6 метрів, площа – близько 40 квадратних метрів.

"Для викладки смайла використали понад 2,5 тисячі рукавичок", - сказала Велієва.

Вона наголосила, що акція проходила в підтримку робітничих професій. Рукавички надала одна з компаній, яка спеціалізується на виробництві спецодягу для будівельників.