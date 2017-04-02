Грицак озвучив основну версію загибелі полковника СБУ в Маріуполі (відео)

"Для Служби безпеки України справа честі знайти тих, хто вчинив теракт проти нашого співробітника", - про це сказав Голова СБУ Василь Грицак під час спілкування з пресою у Маріуполі на Старокримському кладовищі.

Основна версія - вбивство полковника СБ України Олександра Хараберюша пов'язано з його професійною діяльністю.

"У нас є версії, у нас є підозрювані", - наголосив очільник спецслужби.

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За словами Грицака, Олександр був одним з найкращих контррозвідників в Україні.

"Коли ми доповіли Президенту про заслуги цього полковника, він прийняв однозначне рішення - нагородити Хараберюша орденом "За мужність" першого ступеня", - наголосив голова СБУ.

Ця нагорода була вручена батьку загиблого.

Як повідомляв УНІАН, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль.

Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.