У православних християн почався шостий тиждень Великого посту - седмиця Ваій

Напередодні, в неділю, 2 квітня Православна Церква вшанувала пам'ять преподобної Марії Єгипетської.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», шостий тиждень Великого посту, згідно богослужбовому уставу, називається седмицею Ваій.

Вайі - це пальмові гілки, з якими зустрічали Іісуса Христа мешканці Єрусалиму під час урочистого входу Господа у це місто.

Шостий тиждень Великого посту готує віруючих до гідної зустрічі великого двунадесятого свята Православної Церкви - Входу Господнього в Єрусалим, що відбудеться 9 квітня. Це свято також називається: Вербна неділя або Квітконосний тиждень.

Напередодні ввечері, в суботу, 8 квітня у всіх церквах освячують пальмові гілки (вайі) або верби. З освяченими гілками і запаленими свічками віруючі перебувають у храмах до кінця вечірнього богослужіння, що символізує зустріч Іісуса Христа як Царя Слави, який добровільно йшов на страждання.

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Цього року на п'ятницю, 7 квітня, випадає ще одне велике двонадесяте свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. За Євангелієм, архангел Гавриїл сповістив Пресвятій Діві Марії про те, що Вона незабаром стане Матір'ю Господа нашого Іісуса Христа.

У цей день на вечірні, що з'єднана з літургією святителя Іоанна Златоуста, співається стихира «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоея просим видети Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение Твое», яка вказує на те, що 7 квітня завершиться перша частина Великого посту - Свята Чотиридесятниця. Друга частина Великого посту - Страсна седмиця, почнеться 10 квітня.

Наступного дня після Благовіщення, у суботу, 8 квітня, відзначається подія воскресіння Іісусом Христом праведного Лазаря. Як відомо, Господь воскресив праведного Лазаря, який чотири дні як помер. Тому цього святого ще називають Лазар чотириденний.

У день Благовіщення і у Вербну неділю Церква дозволяє тим, хто поститься їсти рибу, а у Лазареву суботу - рибну ікру.

На Святій Горі Афон свято Благовіщення Пресвятої Богородиці є престольним святом Великої лаври, монастирів Філофей, Ватопед, Благовіщенського скиту монастиря Ксенофонт, келії Благовіщення (Коцарі) і багатьох інших афонських келій.