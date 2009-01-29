У трьох регіонах України народжуваність перевищила смертність

В Україні впродовж 2008 року, вперше за багато років, народжуваність перевищила смертність одразу у трьох регіонах України.

Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на минулорічну статистику органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Зокрема, у Києві народилося 32 тис. 147 немовлят, у той час як померло 30 тис. 067 осіб, у Закарпатській області народилося 18 тис. 392 немовлят, померло 16 тис. 155 осіб, у Рівненській області народилося 17 тис. 188 немовлят, померло 16 тис. 245 осіб.

Ще у трьох регіонах розрив між смертністю та народжуваністю скоротився до мінімального. Зокрема, у Волинській області народилося 15 тис. 380 немовлят, померло 15 тис. 594 осіб, в Івано-Франківській області народилося 17 тис. 065 немовлят, померло 18 тис. 385 осіб, у Чернівецькій області народилося 11 тис. 112 немовлят, померло 12 тис. 195 осіб.

Загалом, повідомив міністр юстиції, у 2008 році в Україні народилося 513 тис. 997 немовлят – це на 37 тис. 672 новонароджених більше, ніж у 2007 році. Померло торік 754 тис. 461 осіб, що на 8 тис. 416 смертей менше, ніж у 2007 році.

У переважній більшості регіонів, за словами міністра юстиції, склалася стала тенденція до скорочення розриву між новонародженими та померлими на користь народжених. За 2008 рік таке співвідношення становило 1 до 1,4. Це найкращий показник останнього десятиріччя. Для порівняння, у 2004-2005 роках співвідношення народжених до померлих становило 1 до 1,7, у 2006 році – 1 до 1,63, у 2007 році – 1 до 1,6, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.