Активи Нацбанку минулого року збільшилися на 81%

Активи Національного банку України за 2008 рік збільшилися на 81% і на 1 січня 2009 року склали 353,477 млрд. грн.

Про цей НБУ повідомляє у фінансовому звіті, оприлюдненому в пресі в четвер.

Кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися за минулий рік на 31% - до 115,325 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 64% - до 126,983 млрд. грн., авуари в спеціальних правах заборгованості – майже в 4 рази – до 14 млн. грн., монетарне золото – майже в 2 рази – до 4,078 млрд. грн., державні цінні папери – в 23 рази – до 9,027 млрд. грн., кредити банкам та іншим позичальникам – у 36 разів – до 60,926 млрд. грн., вклади в рахунок квоти МВФ – на 58% - до 16,272 млрд. грн.

Стаття «Інші активи» в балансі Нацбанку за 2008 рік збільшилася майже в 5 разів – до 4,879 млрд. грн.

Внутрішній державний борг у 2008 році збільшився на 28% - до 10,349 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку в 2008 році зросли на 43% - до 255,572 млрд. грн., зокрема, обсяг банкнот і монет в обігу - зріс на 37% - до 167,538 млрд. грн., кошти держустанов - зменшилися на 16% - до 13,016 млрд. грн.

За даними звіту, обсяг депозитних сертифікатів, емітованих Нацбанком у 2008 році, порівняно з 2007 роком, зменшився на 10% - до 2,809 млрд. грн., обсяг одержаних кредитів – на 20% - до 156 млн. грн. Зобов`язання перед МВФ збільшилися в 4 рази – до 52,649 млрд. грн.

Власний капітал НБУ зріс у 5 разів і на 1 січня 2009 року склав 97,905 млрд. грн., при цьому фонди та інші резерви банку збільшилися майже в 4 рази - до 11,815 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів збільшились у 8 разів – до 81,986 млрд. грн.

Статутний капітал Нацбанку за минулий рік не змінився і становить 100 млн. грн.