Львів’ян запрошують долучитися до благодійного велопробігу
Під час благодійної акції збиратимуть кошти для діток з вадами зору.
Велопробіг відбудеться 9 квітня. Старт – о 13.00 на площі Ринок перед входом у Ратушу.
Кошти збиратимуть для допомоги діткам з вадами зору. Зробити внесок можна просто перед стартом під час реєстрації, повідомляє "Львівська газета".
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Організатори зазначають, що кожен охочий може долучитися до збору коштів, навіть якщо не має велосипеда.
«Чекаємо на вас у неділю 9 квітня, о 13:00, на площі Ринок перед входом в Ратушу. Маршрут буде нескладним, але добре діло буде безцінним! Долучайтесь, поширюйте інформацію і запрошуйте друзів”, – розповідають організатори.
Велосипедисти попередньо мають зареєструватись, заповнивши відповідну форму онлайн. Посилання на анкету можна знайти на сторінці Львівської асоціації велосипедистів у Facebook.