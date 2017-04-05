Львів’ян запрошують долучитися до благодійного велопробігу

Велопробіг відбудеться 9 квітня. Старт – о 13.00 на площі Ринок перед входом у Ратушу.

Кошти збиратимуть для допомоги діткам з вадами зору. Зробити внесок можна просто перед стартом під час реєстрації, повідомляє "Львівська газета".

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Організатори зазначають, що кожен охочий може долучитися до збору коштів, навіть якщо не має велосипеда.

«Чекаємо на вас у неділю 9 квітня, о 13:00, на площі Ринок перед входом в Ратушу. Маршрут буде нескладним, але добре діло буде безцінним! Долучайтесь, поширюйте інформацію і запрошуйте друзів”, – розповідають організатори.

Велосипедисти попередньо мають зареєструватись, заповнивши відповідну форму онлайн. Посилання на анкету можна знайти на сторінці Львівської асоціації велосипедистів у Facebook.