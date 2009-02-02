Польща готова подати до суду на RosUkrEnergo

Польське нафтогазове підприємство (PGNiG) розглядає можливість судового позову проти швейцарського трейдера RosUkrEnergo у зв`язку з невиконанням зобов`язань щодо постачань газу, повідомила у понеділок прес-секретар PGNiG Йоанна Васицька-Закжевська.

"Польща як і раніше не одержує природний газ, який відповідно до контракту має постачати компанія RosUkrEnergo", - сказала Васицька-Закжевська.

За її словами, Польське нафтогазове підприємство "досі не одержало відповіді з боку RosUkrEnergo на вимогу відновити постачання газу".

"Відтак наші юристи не виключають дій з боку PGNiG відповідно до чинного законодавства", - зазначила офіційний представник Польського нафтогазового підприємства.

На уточнююче запитання РІА “Новости”, чи означає це подання позову до суду, Васицька-Закжевська сказала: "Так, відповідно до міжнародного права".

Офіційний представник PGNiG пояснила, що "через пункт Дроздовичі в Україні Польща недоотримує 7 мільйонів кубометрів газу щодоби".

За її словами, "контракт з RosUkrEnergo є чинним до 31 грудня 2009 року". Відповідно до підписаного контракту компанія RosUkrEnergo зобов`язалася поставити до Польщі 2,3 мільярда кубометрів природного газу, додала Васицька-Закжевська.

Про те, що недопостачання російського газу до Польщі пов`язане з діяльністю швейцарського посередника RosUkrEnergo, говорив 23 січня і глава "Газпрому" Олексій Міллер. Домовленості між РФ і Україною щодо газу, досягнення яких дало змогу відновити перерваний на початку січня транзит "блакитного палива" до Європи через українську територію, передбачають виключення компанії RosUkrEnergo з схеми постачань. Цей трейдер, половиною акцій якого володіє "Газпром", перепродував газ держхолдингу "Нафтогаз України", а також самостійно продавав частину газу до Польщі.

RosUkrEnergo поки що офіційно не коментує ситуацію з постачаннями газу до Польщі.

Польща споживає щорічно близько 14 мільярдів кубометрів природного газу. При цьому імпорт газу безпосередньо з РФ становить 6,2 мільярда кубометрів за рік, власний видобуток - 4,2 мільярда кубометрів. Транзитом до Німеччини через Польщу йде 30 мільярдів кубометрів газу.