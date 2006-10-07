Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення пропонуватиме на найближчій сесії Київради затвердити програму медичної допомоги хворих на розсіяний склероз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цієї комісії.

За даними комісії, поширення цього важкого недугу нервової системи по Києву становить на сьогодні 56 випадків на 100 тисяч населення (для порівняння: по Україні цей показник становить 45 випадків на 100 тисяч населення). У Києві проживає близько 1300 хворих, які зареєстровані і лікуються у міському Центрі розсіяного склерозу на базі міської клінічної лікарні №4.

Як зазначили у прес-службі, розсіяний склероз вражає переважно молодих людей віком від 16 до 45 років. Причини його виникнення сучасній медицині невідомі.

У багатьох країнах світу існують державні програми підтримки, за рахунок яких пацієнти забезпечуються препаратами превентивної терапії. Водночас у Києві програма лікування розсіяного склерозу досі не затверджена, тому відповідна стаття фінансування не внесена до міського бюджету, констатували у прес-службі комісії Київради.

За даними прес-служби, регулярна допомога 300 пацієнтам, котрі першочергово потребують превентивної терапії, вимагає виділення з міського бюджету коштів у сумі близько 30 млн. грн. на рік. Однак з огляду на те, що 82% хворих – люди працездатного віку, проблема лікування розсіяного склерозу постає як гостро актуальна і переходить із площини медичної у ранг соціально-економічної.

Комісія з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення підтримала програму медичної допомоги хворих на розсіяний склероз і на найближчій сесії Київради пропонуватиме внести її до бюджету 2007 року, підкреслили у прес-службі.