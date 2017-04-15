У поїзді "Київ-Маріуполь" жінка народила дівчинку

Сьогодні в поїзді «Київ-Маріуполь» жінка народила дівчинку.

Про це повідомив начальник «Укрзалізниці» Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook.

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«Добра вістка до свята :) Сьогодні в поїзді Київ-Маріуполь народилася дівчинка! Провідники поїзда № 83/84 надали допомогу жінці, у якої під час поїздки почалися пологи», - написав він.

Балчун зазначив, що вночі до провідниці вагона звернулася вагітна жінка - пасажир з скаргою на гострий біль у животі. Разом з ще однією провідницею, яка має досвід роботи в медичному закладі, вони надали жінці необхідну допомогу, повідомили машиністові і викликали «швидку» на найближчу станцію - Запоріжжя.

«Зараз породілля і немовля перебувають у пологовому будинку у Запоріжжі під наглядом лікарів», - додав Балчун.