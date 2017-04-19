Частка відмов українцям у американських візах зросла до 40% на рік

У 2016 році частка відмов українцям в американських візах типу B (бізнес- і туристичні візи) перевищила позначку у 40 відсотків. Такі дані наводить сайт Бюро консульських служб Державного департаменту США, передає DW.

Для порівняння, у 2015 році відсоток відмов становив 34. У 2014 цей показник перебував на рівні 27 відсотків, приблизно таким же він був і за рік до того.

Водночас на сайті повідомляється, що загальна кількість виданих українцям американських віз у 2016 році склала понад 72,5 тисячі. У 2015 році їх було видано ще більше - понад 77 тисячі. У 2014 цей показник становив усього лише близько 63 тисяч. Загалом у 2016 році, включно з робочими, було видано майже 10,5 мільйона американських віз.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав указ під назвою "Купуй американське і наймай американців". Цим документом він доручає міністерствам юстиції, праці та нацбезпеки запропонувати заходи щодо зміни порядку видачі американських робочих віз типу H-1B.

Трамп прагне відфільтрувати некваліфікованих працівників, які приїздять з-за кордону та, на його думку, "займають" робочі місця громадян США.