Головна сцена Євробачення-2017 майже готова, завтра почнуться репетиції (фото)
Сцена пісенного конкурсу Євробачення готова на 95%.
Всі монтажно - будівельні роботи на головній сцені Євробачення -2017 вже закінчені.
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на заступника гендиректора НТКУ Павла Грицака.
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Сцена пісенного конкурсу Євробачення готова на 95%, перша країна, яка проведе репетицію - Швеція.
Вже 20 квітня будуть проведені технічні репетиції, зі статистами для трьох країн.
Вже з 21 по 24 квітня будуть проведені всі репетиції зі статистами для всіх країн. Після цього почнуться репетиції шоупрограм.
У фіналі Євробачення виступлять Руслана, Джамала, ONUKA, яка буде виступати з оркестром.
Як повідомлялося, 62-й конкурс Євробачення пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн.