У Чернівцях троє дітей втекли з дитсадка і розгулювали вулицею

У Чернівцях троє дітей через недогляд вихователів втекли із садочка та розгулювали вулицею. Таку інформацію під час сесії міської ради озвучив один з депутатів.

За його словами, інцидент трапився 11 квітня у ДНЗ №41. Троє дітей під час прогулянки заховалися у павільйоні під столом, вихователька не помітила цього та повернулася у групу без них, повідомляє Чернівецький промінь.

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Діти, тим часом, безперешкодно вийшли за територію садка через відчинену хвіртку, перейшли дорогу та гуляли вулицею Комарова, де їх випадково зустріла матір одного з малюків. Жінка повернула утікачів до дитсадка.

"Батьки, на жаль, не викликали поліцію, директорка ж садка перед ними не вибачилася, перепросили тільки вихователі. Потім завідувачка накричала на дітей, довела їх до сліз, батьків при цьому поруч не було, – розповів місцевий депутат.

Як повідомляв УНІАН, в одному з дитсадків Кривого Рогу у трирічного хлопчика діагностували відкриту форму туберкульозу.