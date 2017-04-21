В Одесі піймали крадійку пам’ятника "солдату Швейку"

15:57, 21 квітня 2017
Суспільство
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Жінка раніше вже була судима.

Викрадачка "солдата" розповіла, що збиралась робити із фігуркою / ГУ НП в Одеській області

В Одесі поліцейські затримали місцеву мешканку, яка викрала міні-пам’ятник з вулиці Дерибасівської «солдату Швейку». Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Затримана 30-річна одеситка вже була раніше судимою.

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«Затримана жінка пояснила, що викрадену бронзову фігуру хотіла в подальшому продати. Також поліцейські встановили, що правопорушниця раніше відбувала покарання за вчинення майнових злочинів», - йдеться у повідомленні.

По вказаному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

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Теги: #пам'ятник солдату Швейку#пам'ятники в Одесі