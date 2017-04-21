В Одесі піймали крадійку пам’ятника "солдату Швейку"
Жінка раніше вже була судима.
В Одесі поліцейські затримали місцеву мешканку, яка викрала міні-пам’ятник з вулиці Дерибасівської «солдату Швейку». Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Затримана 30-річна одеситка вже була раніше судимою.
Читайте такожВ Одесі за отримання 70 тисяч гривень хабара затримано чиновника ОДА
«Затримана жінка пояснила, що викрадену бронзову фігуру хотіла в подальшому продати. Також поліцейські встановили, що правопорушниця раніше відбувала покарання за вчинення майнових злочинів», - йдеться у повідомленні.
По вказаному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.