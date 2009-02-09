Росія затримала два українські судна

Російські прикордонники минулими вихідними затримали в Азовському морі два українські судна за підозрою в незаконному рибному промислі, на борту траулерів було виявлено більш як 10 тонн риби цінних порід - пеленгаса і бичка.

Про це повідомила сьогодні прес-служба Чорноморсько-Азовського прикордонного управління берегової охорони ФСБ РФ, передає РІА «Новости».

За даними відомства, серед виявлених порушників - промислове судно "Ялта" і середній чорноморський сейнер "Арго".

"Порушники на обох суднах здійснювали рибний промисел донним тралом, не маючи дозволу на це знаряддя лову", - уточнила прес-служба.

За даними прикордонуправління, рибалки "Ялти" встигли наловити близько 5 тонн пеленгаса і бичка, а рибалки "Арго" - близько 6 тонн пеленгаса.

"Збиток, завданий суднами-порушниками біоресурсам Азовського моря, становив кілька мільйонів рублів", - уточнила прес-служба.

За фактом незаконного рибного промислу судном "Ялта" порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ (незаконне добування (вилов) водних біологічних ресурсів), яка передбачає позбавлення волі до двох років.

Питання про порушення кримінальної справи за фактом рибного промислу судном "Арго" поки що не вирішене, уточнила прес-служба.