На Львівщині затримали українця при спробі вивезти до Польщі бивень мамонта

На Львівщині митники затримали водія туристичного автобуса, який намагався вивезти до Польщі частину бивня мамонта вагою 8,5 кг.

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Як сьогодні повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області, перед вихідними до пункту пропуску «Краковець-Корчова» прибув туристичний автобус під керуванням громадянина України, який прямував до Польщі.

Водій на вимогу інспектора митниці надав письмову декларацію, згідно з якою перевозив «колекційний предмет» вагою 8 кг. Сам товар знаходився у коробці. Предмет вилучили та направили на експертне дослідження. Фахівці встановили, що предмет є частиною бивня мамонта, який вимер понад 10 тис. років тому. Ступінь збереження кісткової тканини свідчить, що предмет зберігався у замерзлому стані і, ймовірно, походить з території вічної мерзлоти.

Його можна використати для різьблення невеликих скульптурних зображень. За даними експертів, вартість такої кістки на «чорному» ринку може становити близько 350-400 євро за кілограм. Враховуючи вагу предмета - 8,5 кг, його ціна на «чорному» ринку становитиме 3-3,4 тис. євро.

У прес-службі відомства зазначили, що для переміщення за кордон культурних цінностей необхідні відповідні дозвільні документи, яких водій не надав й таким чином порушив вимоги Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Предмет правопорушення вилучено.