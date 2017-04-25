СБУ проводить антитерористичні навчання на базі МВЦ напередодні "Євробачення"

Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області проводить тактико-спеціальне навчання на базі «Міжнародного виставкового центру», де у травні проходитиме пісенний конкурс «Євробачення-2017».

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Як повідомляє прес-центр СБУ, навчання розпочалися о 21.00.

"Інформація про результати практичної взаємодії правоохоронних відомств, уповноважених на боротьбу з тероризмом, рятувальних служб та органів влади на об’єкті з масовим перебуванням людей буде надана додатково", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук 19 квітня заявив, що в СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час проведення "Євробачення-2017".

62-й музичний конкурс "Євробачення" відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш як 40 країн.