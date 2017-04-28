На Одещині співробітник міграційної служби намагався продати українське громадянство

В Одеській області 28 квітня СБУ затримала при отриманні хабара в розмірі 2 тисяч доларів начальника Біляївського районного відділу міграційної служби. Про це УНІАН повідомив представник управління СБУ в Одеській області. За його словами, за цю суму зловмисник обіцяв іноземцю оформити громадянство України.

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«Чиновника затримали під час отримання 2 тисяч доларів – другого «траншу». Першу тисячу він отримав напередодні», - повідомив представник управління.

Проводяться першочергові слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.