На Одещині співробітник міграційної служби намагався продати українське громадянство
15:33, 28 квітня 2017Суспільство
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Начальник райвідділу міграційної служби погорів на хабарі.
Працівник ДМС оформлював українське громадянство за гроші / фото zn.ua
В Одеській області 28 квітня СБУ затримала при отриманні хабара в розмірі 2 тисяч доларів начальника Біляївського районного відділу міграційної служби. Про це УНІАН повідомив представник управління СБУ в Одеській області. За його словами, за цю суму зловмисник обіцяв іноземцю оформити громадянство України.
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«Чиновника затримали під час отримання 2 тисяч доларів – другого «траншу». Першу тисячу він отримав напередодні», - повідомив представник управління.
Проводяться першочергові слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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