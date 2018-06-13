Рука руку миє: як нові копи спрацювали не краще за старих ментів, прокуратура не втрутилась, а суд "покрив"

На самому початку створення нової поліції суспільство вітало появу «нової крові» навіть попри те, що на початку своєї діяльності патрульні часто банально не знали нормативної бази. Адже поліцейські не боялися гучно, на всю країну, рапортувати про скандальні затримання високопосадовців, який масово затримували за порушення правил дорожнього руху або за кермом напідпитку. Втім, з плином часу, ентузіазм поліцейських наче розтанув. Сьогодні суспільство якщо й чує про подібні речі, то стосуються вони, хіба що, дрібних службовців. Ба більше, навіть такі протоколи можуть «загубитися» в судових коридорах…

Якщо ж скандал виходить за межі бюрократичних коридорів, то сприяють цьому не співробітники поліції, які затримують відомих діячів за правопорушення, а прості громадяни, поширюючи інформацію про резонансні події у соціальних мережах.

Мова, зокрема, йде про ДТП, яка сталася в Ужгороді 2 грудня 2016-го року. Першим про правопорушення повідомив журналіст Віталій Глагола, який випадково став свідком інциденту. З його слів, екс-банкір, доцент місцевого університету та член атестаційної комісії поліції Микола Бережанський, який був за кермом BMW, врізався у трактор. На підтвердження цього, журналіст продемонстрував і відео. «Ви щось пили?», - питає у Бережанського свідок. «Ні, та ви що», - відповідає доцент, після чого двічі намагається вибити камеру з рук журналіста, а далі просто спокійно йде геть, не відповідаючи на питання…

«Я тоді поспішав, але викликав поліцію і повідомив їх про злочин. Пізніше я їм надав пояснення, як особисто бачив, що за кермом був чоловік», - розповів Глагола у коментарі УНІАН.

Крім того, він не розгубився і зняв на відео свідчення водія трактора, який виконував ремонтні роботи і у який в’їхав BMW. Постраждалий підтвердив на камеру, що за кермом автомобіля, який спричинив ДТП, був чоловік.

За кілька годин з’явились і відеопідтвердження особи водія іномарки: «Відео надав небайдужий мешканець міста, який їхав за мною і зняв на відеореєстратор, як після ДТП з BMW вийшов, похитуючись, чоловік», - говорить Глагола.

Але… на місце ДТП прибула дружина Бережанського, яка розповіла поліції, що саме вона керувала BMW.

«Громадянка запевняла, що саме вона допустила зіткнення під час керування, хоча свідчення очевидців події однозначні: за кермом був чоловік. Під час розмови з поліцейськими жінка плуталась у поясненнях та не змогла надати чіткої відповіді щодо факту самого ДТП або пояснити місце знаходження свого чоловіка. Після закінчення складання адмінматеріалів поліцейськими, власниця забрала авто», - говорилося в офіційному повідомленні поліції Ужгорода та Мукачева.

Та Віталій Глагола виступив проти свідчень дружини Бережанського, запевняючи, що за кермом BMW доцент був особисто, ба більше – у стані алкогольного сп’яніння. «Я на власні очі бачив, як саме Микола Бережанський влетів у техніку, бо я їхав за ним. Тож офіційно заявляю, що я готовий стати свідком по цій справі у суді! Про це я ще вчора повідомив поліцію і дав пояснення по цій справі», - написав журналіст у соцмережах де, окрім всього, опублікував відео з відеореєстратора. І на відео дійсно чітко видно, що за кермом BMW у момент ДТП – чоловік.

Журналісти встигли з’ясувати і повідомити, що, за даними офіційного сайту ГУНП в Закарпатській області, Микола Бережанський, який вчинив ДТП і якого зафільмував Віталій Глагола, є доцентом Карпатського університету ім. Августина Волошина, очільником товариства «Краяни Рахівщини», але – найголовніше – брав участь у роботі атестаційної комісії закарпатської поліції! Більше того, його син – чинний полковник поліції.

Цікаво, що у поліції, замість прийняти все наведені і опубліковані у ЗМІ факти до уваги, закликали «не поширювати неправдиві чутки» у цій справі. «Для недопущення поширення неправдивих чуток просимо надалі звертатися виключно до офіційних сайтів і сторінок та перевіряти першоджерела походження інформації», - зазначили правоохоронці.

Тобто, поліцейські, навіть маючи відеодокази (вони були опубліковані у відкритому доступі), що за кермом був саме чоловік, довести це, отримавши фейкове «зізнання» жінки, не взялися. Ба більше, зважаючи на те, що після скоєння ДТП Бережанський кілька днів не виходив з дому і не відчиняв поліцейським двері, довести, що він був у стані алкогольного сп’яніння – взагалі стало неможливо.

Інформація про ДТП ще день-два «покрутилася» у ЗМІ, а відтак загубилася серед численних нових повідомлень, скандалів та пригод…

Наприкінці березня 2017-го року, зважаючи на те, що минулого достатньо часу для винесення судового рішення по постанові чи протоколу (це ще треба було з’ясувати) за фактом ДТП за участі водія BMW та трактора, УНІАН звернувся до патрульної поліції Закарпаття з інформаційним запитом з приводу розслідування резонансної пригоди. У відповіді на запит правоохоронці підтвердили факт ДТП, але, як виявилося… винних знайти взагалі не вдалося.

«…За порушення п. п. 2.36 та 12.1 Правил дорожнього руху України, за що відповідальність передбачена ст. 124 КУпАП, відносно водія автомобіля марки BMW 7351, складено протокол про адміністративне правопорушення. Постановою Ужгородського міськрайонного суду від 16 лютого 2017 року дану адміністративну справу закрито на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП», - йшлося у повідомленні.

До речі, свідків події, зокрема, Віталія Глаголу, на суд навіть не запросили.

Та справа ще й у тому, що у п. 1 ст. 247 КУпАП йдеться про «обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» і чітко пояснюється, що провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за низки обставин. Найцікавіше, яка з них найкраще пасувала б даній ситуації: «відсутність події і складу адміністративного правопорушення»? Чи «закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу»? А, може, взагалі записана на відео аварія була нічим іншим, як «…вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони»?

Такі деталі керівник Управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві Юрій Марценишин, за підписом якого і надійшла відповідь, вже повідомляти не став.

Однак факт залишається фактом: ДТП – було, порушників аж двоє – жінка і чоловік, жінка сама свідчила проти себе (хоч, виходячи зі слів інших свідків та відеозаписів, неправдиво – а за це передбачена окрема відповідальність), щодо чоловіка, знову ж таки, є, як мінімум, двоє свідків того, що саме він був за кермом, протокол про адміністративне порушення було складено, але – жодного покарання за мовчазної згоди місцевої прокуратури (як органу, що здійснює нагляд за діяльністю поліцейських).

Можливо, місцева прокуратура просто не звернула уваги на інцидент через велику кількість інших справ? Два тижні тому, 14 квітня, УНІАН взявся нагадати правоохоронцям про скандальне ДТП, складені протоколи та результат судового розгляду справи. Ми відправили у прокуратуру на Закарпаття посилання на відео журналіста Віталія Глаголи і запитали, чи вбачає прокуратура у діях водія автомобіля BMW, який зіткнувся з трактором, ознаки адмінпорушення. А точніше, порушення Правил дорожнього руху.

Крім того, посилаючись на дані Управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві, ми також запитали, чи, на думку прокуратури, порушено саме п. п. 2.36 та 12.1 Правил дорожнього руху України, як це було вказано в протоколі, складеному поліцейськими, принагідно поцікавились – яка відповідальність накладається на порушника, і чи повинні були поліцейські долучити до справи відео з місця ДТП, що розійшлося ЗМІ і соцмережами.

Так само нас цікавить думка прокуратури, які саме «обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» могли бути взяті до уваги Ужгородським міськрайонним судом для винесення постанови про закриття справи.

Втім, ми досі не отримали відповідей на поставлені питання.

І, зважаючи на все вищевказане, схоже, правоохоронцям не слід дивуватися, коли суспільство їх вчергове критикуватиме. Адже у цьому конкретному випадку дуже неприємно виглядає те, що правопорушник – член атестаційної комісії з відбору нових поліцейських і родич поліцейського. Очевидне запитання – чи саме тому він так і не був покараний?

Ба більше, немає чому дивуватися, коли про закарпатців кажуть, що тут один одному як не кум – то брат, як не брат – то сват, як не сват – то поважна людина, яку ображати – зась.

Згадаймо, лишень, іще одну закарпатську автопригоду – спробу затримати колишнього мера Ужгорода Сергія Ратушняка. «…10 грудня 2015 року патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого зупинився з порушенням Правил дорожнього руху… за що передбачена адміністративна відповідальність, - йшлося у повідомленні ужгородської поліції. – Поліцейські підійшли до автомобіля, аби звернути увагу на неправильне паркування. Водієм виявився колишній мер міста Сергій Ратушняк. На зауваження про неправильне паркування, порушення ПДР та на вимогу пред’явити документи – він нецензурною лайкою висловився у бік поліцейських, після чого різко рушив з місця».

Далі все відбувалося, як у найкращих фільмах з гонитвою за правопорушником: поліцейські розпочали переслідування «Мерседесу», оголошуючи через гучномовець вимогу зупинитися. Але вимоги Ратушняк ігнорував. Врешті решт, поліцейські не змогли його наздогнати, а у повідомленні для преси пояснили це так: «Зважаючи на технічні характеристики автомобіля переслідуваного (високий кліренс), поліцейським не вдалося наздогнати Mercedes-Benz Ратушняка». Попри те, що поліція, звісно, знала і особу водія, і з легкістю могла встановити місце перебування і його, і автомобіля, справа не зрушила з місця. У особистих розмовах поліцейські посилаються на недосконалість українського законодавства. Мовляв, якщо ми приходимо до підозрюваного у скоєнні адміністративного порушення додому, навіть бачимо, що він там є, але він не відчиняє двері, ми не можемо нічого вдіяти.

Наскільки сьогодні відомо, патрульні так і не притягнули Ратушняка до відповідальності. Так само, як і Бережанського.

Вочевидь, обоє – «поважні люди».

Галина Приходько, Тетяна Урбанська. Закарпаття