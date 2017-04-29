В Одесі через "замінування" зірвано судове засідання по "справі 2 травня"

В Одесі у п'ятницю, 28 квітня, через "замінування" було зірвано судове засідання у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі Малиновського районного суду Одеси, розташованого на вулиці Василя Стуса.

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Як зазначив представник управління, з будівлі, де, зокрема, проходило засідання щодо масових заворушень 2 травня 2014 року, було евакуйовано понад 100 осіб.

Вибухонебезпечних предметів та речовин у будівлі виявлено не було.

Представник суду повідомив, що засідання по "справі 2 травня" тільки-но почалося, коли надійшло повідомлення про мінування. Засідання суду не відновилося, наступне призначено на 5 травня.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Наразі в Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що відбувалися в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.