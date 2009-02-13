Українські банки збільшили прибуток майже в 2 рази

За попередніми даними, сумарний прибуток українських банків за підсумками січня 2009 року становив 2,5 млрд. гривень, що майже в 2 рази більше, ніж у січні 2008 року (1,3 млрд. гривень).

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України у п`ятницю.

Так, за даними НБУ, доходи українських банків минулого місяця становили 12,5 млрд. грн., зокрема, процентні доходи – 10,5 млрд. грн. (або 84,4% від загальних доходів), комісійні доходи – 1,2 млрд. грн. (або 9,4%).

Витрати банків у січні ц.р. становили 10 млрд. грн., зокрема, процентні витрати – 6,1 млрд. грн. (або 60,8% від загальних витрат), комісійні витрати – 0,1 млрд. грн. (або 1,4%).

При цьому Нацбанк відмовився від практики надання розгорнутої інформації про структуру доходів і витрат банків, як це практикувалося раніше.