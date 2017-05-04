Репетиції учасників Євробачення йдуть повним ходом (фото, відео)

16:14, 04 травня 2017
Суспільство
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У Міжнародному виставковому центрі почалися відкриті репетиції учасників.

УНІАН

Учасники Євробачення зі Швеції, Грузії, Австралії, Албанії та Бельгії перейшли в другий круг репетицій. Звичайно, це не друге коло пекла, і все ж тренування - процес складний і виснажливий.

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Однак конкурсанти в складнощах не визнаються. Після першої репетиції ми почули від них лише позитивні коментарі. Lindita Halimi, Албанія: "Моя перша репетиція була чудовою. Я сьогодні чотири рази заспівала свою пісню, і можу сказати, що обожнюю цей звук і цю сцену. Я була вражена красою сцени, і щаслива, що нарешті можу стояти на ній".

Robin Bengtsson, Швеція: "Все було інакше, ніж у Швеції, адже нова сцена і все по-новому. Але, по-моєму, перша репетиція була досить вдалою". Blanche (Бельгія) розповіла, що перед першою репетицією трохи нервувала, але коли зробила перші кроки на головну сцену хвилювання відразу пройшло.

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Теги: #Євробаченння