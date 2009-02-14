Нацбанк склав прогноз фондового ринку

Український фондовий ринок впродовж лютого, ймовірно, залишатиметься пасивним, коливаючись в широких межах під впливом нестабільної політичної ситуації, необхідності докапіталізаціїї українських банків і введення тимчасових адміністрацій в деяких із них.

Про це говориться в аналітичній записці Національного банку України про стан українського фондового ринку в січні.

У середньостроковій перспективі, на думку аналітиків НБУ, залишається висока вірогідність погіршення макроекономічних показників України на тлі зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції у зв`язку з подорожчанням газу і дисбалансу бюджету, що зростає.

У НБУ також зазначають, що волатильність світових фондових індикаторів у лютому залишатиметься високою на тлі заходів, що вживаються центральними банками і урядами країн (зниження податкового тиску, практичного впровадження програм стимулювання економіки, зниження процентних ставок тощо), з одного боку, і спаду економік, що триває, - з іншого.