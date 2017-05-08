Скандал довкола Арки дружби народів у Києві: "веселку" знімуть

Після 15 травня з Арки дружби народів знімуть всі кольорові частини. Про це повідомила директор департаменту культури КМДА Діана Попова, передає Еспресо.TV.

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"Зараз вона виглядає такою, якою вона є і такою залишиться до 15 травня. Після того будуть демонтовані всі кольорові частинки, і вона залишиться меморіалом таким, як і була до того. Ми будемо чекати нових пропозицій для того, щоб зробити її в національних кольорах або інших", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Києва активісти "Правого сектору" і "Свободи" зупинили роботи з розфарбування Арки дружби народів у кольори веселки. У ПС вважають, що таке прикрашання арки - прихована пропаганда ЛГБТ.

4 травня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Арку дружби народів завершать оздоблювати, прикрасивши фрагментом орнаменту.