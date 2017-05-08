У Львові відзначили День пам’яті та примирення (фото, відео)

Сьогодні у Львові відбулись заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, громадськості поклали лампадки до Пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328». Опісля відбулась екуменічна панахида та громадське віче, під час якого виступили представники влади та ветеранських громадських організацій.

Читайте такожУ Дніпрі пройшов Марш примирення

Після виступів відбулась акція «Вінок пам’яті». Представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, громадськості вшанували пам’ять полеглих в роки Другої світової війни, жертв національно-визвольної боротьби та розмістили символічні маки на схилі біля меморіального хреста.