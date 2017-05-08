У Львові відзначили День пам’яті та примирення (фото, відео)

15:08, 08 травня 2017
Суспільство
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Представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, громадськості поклали лампадки до Пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору "Шталаг-328".

city-adm.lviv.ua

Сьогодні у Львові відбулись заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення.  Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, громадськості поклали лампадки до Пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328». Опісля відбулась екуменічна панахида та громадське віче, під час якого виступили представники влади та ветеранських громадських організацій.

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Після виступів відбулась акція «Вінок пам’яті». Представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, громадськості вшанували пам’ять полеглих в роки Другої світової війни, жертв національно-визвольної боротьби та розмістили символічні маки на схилі біля меморіального хреста.

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Теги: #Львів#День пам'яті та примирення