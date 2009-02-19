Нафтогаз: ситуація щодо розрахунків з Газпромом може погіршитися

Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» заявляє про можливе погіршення ситуації щодо розрахунків з ВАТ «Газпром» внаслідок катастрофічного зростання заборгованості підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) перед підприємствами "Нафтогазу".

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що загальна заборгованість підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України» становить 4,567 млрд. грн. і продовжує рости. Понад 1,127 млрд. грн. заборгувала компанії за 2008-09 рр. АЕК «Київенерго» (розрахунки за теплопостачання населенню з 01.11.2008 р. - 0%).

Водночас НАК «Нафтогаз України» розробило та передало на затвердження уряду збалансований фінансовий план компанії. У ньому передбачено кошти, необхідні для придбання газу для закачування в підземні газосховища.

Накопичення підприємствами ТКЕ заборгованості за природний газ може неабияк ускладнити виконання фінансового плану компанії; забезпечення наступних опалювальних сезонів; забезпечення своєчасних і повних розрахунків з ВАТ «Газпром»; сплату податків і митних зборів; оплату транспортних послуг обласними підприємствами з газопостачання, що, своєю чергою, призведе до несплати заробітної плати працівникам цих підприємств, зазначають у прес-центрі.

Згідно з повідомленням, відповідні підрозділи НАК «Нафтогаз України» почали роботу зі стягнення боргів за тепло з комунальних підприємств усіма можливими правовими засобами. Водночас компанія разом з урядом готує зміни до законодавства, які повинні полегшити роботу зі стягнення боргів з підприємств ТКЕ.

НАК «Нафтогаз України» ще раз зазначає, що нагромадження заборгованості за спожитий газ підприємствами комунальної теплоенергетики є загальнонаціональною проблемою і може спричинити негативні наслідки в економіці країни загалом.

Довідка УНІАН. Підприємства ТКЕ за період 2008-09 рр. розрахувалися з ДК «Газ України» (станом на 18.02.09) лише на 39% і заборгували компанії 3,9 млрд. грн.