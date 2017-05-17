Хрещатик знову відкрили для руху автомобілів

У Києві вулиця Хрещатик, яку перекривали через проведення пісенного конкурсу «Євробачення», повністю відкрита для проїзду автомобілів. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Звертаємося до киян з проханням бути уважними і перетинати проїзну частину тільки в дозволених для цього місцях – по підземних або пішохідних переходах», - йдеться в повідомленні.

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У КМДА нагадали, що на примиканні вул. Б. Хмельницького до вул. Хрещатик працює тимчасовий наземний пішохідний перехід зі світлофором.

Як повідомляв УНІАН, у Києві перекривали рух у центрі міста з-за Євробачення.