Хрещатик знову відкрили для руху автомобілів
10:56, 17 травня 2017Суспільство
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Центральну вулицю Києва повністю перекривали, щоб облаштувати там Євромістечко.
Автомобільний рух по Хрещатику відновили / Політека
У Києві вулиця Хрещатик, яку перекривали через проведення пісенного конкурсу «Євробачення», повністю відкрита для проїзду автомобілів. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«Звертаємося до киян з проханням бути уважними і перетинати проїзну частину тільки в дозволених для цього місцях – по підземних або пішохідних переходах», - йдеться в повідомленні.
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У КМДА нагадали, що на примиканні вул. Б. Хмельницького до вул. Хрещатик працює тимчасовий наземний пішохідний перехід зі світлофором.
Як повідомляв УНІАН, у Києві перекривали рух у центрі міста з-за Євробачення.
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