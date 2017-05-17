Бойовика-росіянина із банди "Білих лебедів" будуть судити на Дніпропетровщині (відео)

Слідчі управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області вчора, 16 травня, направили до Новомосковського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно бойовика терористичної організації «ДНР» на прізвисько «Мамонт».

Як повідомили УНІАН у пре-групі УСБУ в області, співробітники спецслужби затримали бойовика у січні цього року у селі Олександрівка Нікопольського району Дніпропетровщини.

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Слідство встановило, що 41-річний громадянин Російської Федерації свідомо прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області у листопаді 2015 року. Брав активну участь у протистоянні з українськими військовими на боці терористів у складі угруповання «Білі лебеді».

Бойовик обвинувачується за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації чи групи) Кримінального кодексу України.