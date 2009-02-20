Над Нафтогазом нависла загроза санкцій Газпрому

Над «Нафтогазом України» нависла загроза. Через борги споживачів компанія може перестати вчасно розраховуватися із російським «Газпромом» за спожитий газ.

На цей час комунальники заборгували «Нафтогазу» понад 4,5 мільярда гривень. До того ж із кожним днем ця сума продовжує зростати. Тож якщо найближчим часом ситуація не зміниться, «Нафтогаз» не зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом» за поставлений газ, заявив в інтерв’ю Радіо Свободаречник української компанії Валентин Землянський.

«До 7 березня ми маємо розрахуватися з «Газпромом». Інакше, ми будемо отримувати штрафні санкції у вигляді 100% передоплати газу, який нам постачається, і штрафні санкції за кожен день прострочки платежу. Ми намагаємося вирішити ситуацію, що склалася з власних ресурсів. У нас ще є промислові споживачі, і населення, яке споживає газ. Проте ми заходимо в глухий кут. На жаль, із 900 підприємств комунальної енергетики, які сьогодні працюють в Україні, лише 10 відсотків із якими у нас немає ніяких проблем», – зазначає Валентин Землянський.