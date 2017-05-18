В Житомирську обласну лікарню благодійники передали медичне обладнання на 4,5 мільйонів гривень

У Житомирі сьогодні представники нідерландської організації «Фонд допомоги Східній Європі» та голова благодійного фонду «Хлібний дім» передали обласній лікарні медичне обладнання вартістю близько 4,5 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської обласної ради, благодійники з Нідерландів подарували лікарні електронно-оптичний перетворювач (ЕОП) .

За словами головного лікаря обласної клініки, Богдана Леськіва, даний пристрій - це електронно-оптичний перетворювач з рентгенівською С-дугою - дає можливість проводити операції під рентген-наведенням в реальному часі.

«Це надсучасне обладнання. В Україні вартість такого апарату разом з рентген прозорим столом складає приблизно 4,5 млн грн»,- сказав Леськів.

В облраді зазначили, що за минулий рік Житомирська обласна лікарня отримала від «Фонду допомоги Східній Європі» ендоскопічну відеостійку вартістю 2,5 млн грн, мікроскоп для нейрохірургічного відділення за 85 тис. євро та мікроскоп для ЛОР-відділення звартістю 25 тис. євро, багатофункціональні ліжка, матраси та миючі засоби.