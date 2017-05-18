Письменниця Світлана Алексієвич спростувала чутки про свою смерть

Письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич померла. Таке повідомлення з'явилось у Twitter міністра культури Франції Франсуази Ніссен.

«Жахлива новина. Померла Світлана Алексієвич. Деталей немає», - написала вона.

Однак пізніше "Громадське" повідомило із посиланням на кореспондента «Єврорадіо», який особисто зв'язався з Алексієвич, і вона повідомила, що з нею все гаразд та розповіла, що наразі знаходиться у Сеулі (Південна Корея).

«Дурниці якісь, це хтось їх розігрує. Я зараз в Сеулі. Не можу говорити», — сказала Алексієвич.

Пізніше у Twitter нібито мінітстра культури Франції з'явилось повідомлення, що акаунт є фейковим.

"Цей аккаунт є вигадкою і його веде італіський журналіст Томмассо Дебенедетті», - йшлося у повідомленні.