ГПУ підготувала підозру Сталіну і Берії у злочині з депортації кримських татар

Прокуратура Автономної Республіки Криму підписала повідомлення про підозру радянському вождю Йосипу Сталіну та його поплічнику Лаврентію Берії у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР.

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У грудні 2015 року прокуратурою АРК розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення у 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території Кримської АРСР.

"Специфікою цього кримінального провадження є те, що вже пройшло 73 роки з моменту вчинення тяжкого злочину, знаходження основної доказової бази на території інших держав та необхідністю встановлення великої кількості потерпілих і свідків", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що з метою відновлення історичної справедливості у найкоротші строки слідчими прокуратури докладалися максимальні зусилля для здобуття незаперечних доказів вини радянської влади.

"За півтора роки у ході досудового слідства до державних архівів направлено 53 запити, 52 - до вищих навчальних закладів та 67 - до наукових бібліотек. Інформація збиралася по всіх державних установах на території України. Отриману інформацію опрацьовано та складено 103 протоколи огляду вказаних документів", - заявили у прокуратурі.

З метою отримання копій необхідних архівних документів, установлення та допиту можливих свідків, прокуратурою Криму направлено запити про міжнародну правову допомогу до Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан та Російської Федерації.

"Окрім цього, оглянуто 310 томів кримінальної справи, у якій 13.01.2010 винесено постанову, згідно з якою Голодомор українського народу 1932-1933 років визнано геноцидом, а представників органів державної влади СРСР Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича та інших визнано винними в організації та скоєнні зазначеного злочину", - наголосили у прокуратурі.

На сьогодні встановлено понад 250 сімей – потенційних потерпілих, а це більше 1000 осіб. Як свідків та потерпілих допитано 63 особи, з яких 45 - жителі тимчасово окупованої території Криму.

Для наявності належної доказової бази під час судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні спільно з представниками Меджлісу кримськотатарського народу складено реєстр осіб, щодо яких особисто та їхніх сімей представниками радянської влади були вчинені дії з насильницького переселення.

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На підставі отриманих матеріалів слідчим призначено демографічну експертизу.

16 травня отримано висновок експерта Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. "У ньому чітко зазначено, що саме насильницьке переселення у 1944 році понад 225 тисяч представників кримськотатарського народу та інших національних груп з території півострову для проживання до непристосованих районів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, вчиненого представниками органів державної влади Радянського Союзу, призвело до часткового фізичного їхнього знищення", - йдеться у повідомленні.

Отримані результати свідчать, що трагічні події, пов’язані з тотальною депортацією кримських татар у 1944 році і наступним насильницьким утриманням їх у місцях вигнання, були одним із широкомасштабних злочинів радянського режиму. Під час депортації та в місцях спецпоселень від хвороб, епідемій та голоду загинуло майже половина з депортованих кримських татар. Не вдалося вижити при транспортуванні до спецпоселень великій кількості дітей та людей похилого віку.

«На сьогоднішній день прокуратура АР Крим зібрала достатньо доказів для повідомлення про підозру і на даний час підготовлено проекти повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України Сталіну Йосипу Віссаріоновичу та Берії Лаврентію Павловичу», - повідомив прокурор АРК Гюндуз Мамедов. «Це тільки початок, нами в рамках даного досудового розслідування будуть встановлені інші учасники, попередньо нами встановлені безпосередні виконавці даного злочинного наказу», - сказав він під час зустрічі з генеральним прокурором.

Мустафа Джемілев, який також був запрошений на дану зустріч, заявив, що давно вже наполягали на проведенні такого розслідування, проте це стало можливим лише після Революції гідності. За його словами, це дуже велика моральна підтримка для кримськотатарського народу, який знову опинився в умовах окупації. Також він нагадав, що Верховна Рада України визнала депортацію кримськотатарського народу актом геноциду.

Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення прокуратури АРК Світлана Блудова підписала повідомлення про підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР.

«З моєї точки зору, історію міняти неможливо. Історія нічому не вчить, вона лише карає тих, хто не вчить її уроки. І справа проти геноциду українського народу, і справа про геноцид кримськотатарського народу є актом справедливості, який має символізувати неможливість повторення цього знову», - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аннексированном Криму на центральній площі Сімферополя затримали кримських татар.